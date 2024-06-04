Северо-запад Челябинска снова встанет в пробках

На северо-западе Челябинска на весь день выключат светофоры на оживленном перекрестке.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 5 июня, будут отключены светофоры на трех перекрестках.
С 8:00 до 18:00 прекратят работу светофорные объекты на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Чайковского, а также улицы Чайковского (малой).
С 9:00 до 10:00 будет отключен светофор на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Автодорожной.
Челябинск, Виктор Елисеев
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