Девять поселков в пригороде Челябинска останутся без воды

В Копейске заявили о масштабном отключении холодного водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», завтра, 5 июня, произойдет аварийное отключение водоснабжения, в связи с проведением ремонтных работ у дома №17 по улице Советской Армии.

С 7 часов 5 июня под отключение попадут поселки РМЗ и 20-й шахты, а также микрорайон Тугайкуль.

С 8:00 водоснабжение отключат в поселках Кадровик (частично), Горняк, Северный Рудник, Козырево, Вахрушево, 205-й шахты, а также на улицах Кемеровской, Борьбы (дома №№ 62-98, 63-105), Спортивной, Горшкова, 18 лет Октября.

Ограничения продлятся до окончания работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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