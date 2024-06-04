«Кровавые барыни»: ученые выяснили, что заставляет женщин убивать

Челябинские ученые нарисовали психологический портрет женщины-убийцы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследователи изучили самые громкие преступления в истории современной России. И пришли к выводу, что обычно женщины переступают черту под влиянием не биологических, а социальных факторов.

Проблема женской преступности давно привлекает внимание не только ученых-теоретиков, но и правоохранительных органов. И неудивительно. Так, по данным ГИЦ МВД России за первое полугодие 2023 года, 17% преступлений совершили представительницы прекрасного пола. Причем ежегодно доля таких правонарушений увеличивается на 1%.

В общей картине женской преступности преобладают преступления небольшой и средней степеней тяжести. Тяжкие и особо тяжкие преступления – редкость. Есть среди них и убийства. При этом исследователи смогли выделить пять психотипов женщин-убийц.

Что же представляет из себя дама-убийца? Обычно ей от 25 до 40 лет. Школу она оставила после 9 класса. Часто меняет работу либо вовсе не имеет постоянного заработка. Как правило, таких женщин отличает неустойчивый уровень эмоционального интеллекта. При этом обычно у них нет алкогольной или наркотической зависимости. Но им свойственно «застревать» в пережитых психоэмоциональных ситуациях. Таких, как изнасилование, избиение, буллинг в раннем возрасте, жестокое обращение в семье.

Одним из психотипов женщины-убийцы криминологи назвали «мстительницу». Такие преступницы еще в детстве или юности испытывали нужду в базовых потребностях (например, в любви), подвергались насилию или психологическому давлению, которому не могли противостоять. Преступление для них – месть за себя или близкого человека.

При этом объектом мести не обязательно становится реальный обидчик. Гнев может обрушиться на случайного человека, каким-то образом напомнившего о травмирующем опыте. К этому психотипу можно отнести «Зюзинскую маньячку» Марию Петрову – преподавательницу колледжа, о которой коллеги отзывались как о тихой, спокойной и трудолюбивой женщине. В подростковом возрасте ее изнасиловали. И когда несколько лет спустя на остановке общественного транспорта ее стал домогаться пьяный молодой человек, это послужило спусковым механизмом серии убийств.

Преступницы другого типа совершают убийства «для блага семьи». Они отличаются скромным образом жизни, обо всех заботятся и вообще внешне служат самым что ни на есть положительным примером. Пока нужда не заставляет их идти на преступление. Яркий пример этого психотипа – Ирина Гайдамачук, получившая прозвище «Раскольников в юбке». Ей не хватало средств, чтобы поднять на ноги двух своих дочерей, и тогда она начала убивать одиноких старушек, забирая у тех деньги и имущество. Жалости к своим жертвам убийца не испытывала. Ведь в детстве ее изнасиловали. Все происходящее слышала соседка-пенсионерка, жившая через стенку. Но даже не подумала заступиться за девочку.

Интересно, что женщины-убийцы «семейного» психотипа запрещают родственникам приезжать к ним в тюрьму, отмечают исследователи кафедры «Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право» Южно-Уральского государственного университета. Они отказываются от свиданий и передач с продуктами, не желая таким образом повредить материальному благополучию родных.

Но далеко не всегда женщины-убийцы испытывают материальную нужду или психотравму. Так, преступницы «корыстолюбивого» типа зачастую вырастают в благополучной обеспеченной семье, имеют нормальное детство. Но свойственные их характеру властность, хитрость, амбициозность, развитые лидерские качества, манипулятивность, беспринципность приводят в итоге к тому, что им ничего не стоит переступить черту для достижения цели.

Как правило, они умны и проницательны, неплохо разбираются в психологии взаимоотношений и умеют легко располагать к себе людей. Не всегда они убивают сами, но ради выгоды легко встают на путь убийства. Так, одну из самых кровавых групп современной России, терроризировавшую Ставрополье на протяжении десяти лет, – «банду амазонок» возглавляла миниатюрная блондинка Инесса Тарвердиева. Бандиты сначала расстреливали своих жертв из огнестрельного оружия, а затем долго добивали ножами, в том числе детей. Расправы совершались ради имущества жертв – денег, бытовой техники, дорогостоящей одежды.

Отдельно можно выделить тип женщин, которых на совершение преступлений подталкивает мужчина. Обычно они не уверены в себе, тревожно-мнительны и мало способны к самостоятельному принятию решений. Такой характер может сформироваться под влиянием травли, подавления, жестокого обращения и отвержения в раннем возрасте. Оказавшись во власти ловкого манипулятора и лжеца, такие женщины легко поддаются уговорам и встают на путь убийства.

Наконец, единственный психотип, выделенный учеными как возникший на фоне врожденной психической болезни, а не травмирующих ситуаций в раннем возрасте – так называемые «кровавые барыни». Его отличают хладнокровие, жестокость и получение удовольствия от страданий жертвы. Как правило уже в детстве такие женщины проявляют садистские наклонности, например, издеваются над животными. Именно такой, считают криминологи, была помещица Дарья Салтыкова (Салтычиха), расправившаяся примерно над 140 крестьянами. Большинство ее жертв – молодые красивые девушки, которых помещица увечила и уродовала перед убийством.

Среди причин, заставляющих женщин убивать, исследователи юридического института ЮУрГУ указывают и банальную усталость от объема забот, возложенных на женские плечи. А они достаточно многочисленны. В обществе принято считать, что женщина должна быть одновременно хорошим работником, умелой хозяйкой, любящей женой, заботливой матерью. И сохранять при этом физическую и эмоциональную привлекательность. Иногда у женщины под таким давлением просто «опускаются руки». И она идет на преступление.

Челябинск, Виктор Елисеев

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