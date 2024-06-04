Квитанции на оплату обслуживания газового оборудования могут дойти не до всех южноуральцев

В Госжилинспекции разъяснили ситуацию с платежами южноуральцев.

Как уже сообщал РИА «Новый День», уже в наступившем месяце жители Южного Урала, имеющие газовые плиты, увидят в квитанциях ЕРЦ «Уралэнергосбыт» начисления за содержание и ремонт внутриквартирного газового оборудования (ВКГО). Однако такие квитанции могут получить далеко не все.

Напомним, новый платеж связан с изменениями в законодательстве, вступившими в силу с 1 сентября 2023 года. Согласно им, собственникам квартир, где установлено газовое оборудование, необходимо раз в год проводить техническую проверку. С 1 января 2024 года необходимо было заключить для этого договор со специализированной газораспределительной организацией, обслуживающей многоквартирный дом.

Правда, сделали это далеко не все. «Учитывая, что собственники помещений в многоквартирных домах не активно заключают договоры на ТО ВКГО (техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования), ООО «Газэнергосервис», АО «Газпром газораспределение Челябинск» воспользовались своим правом и направили собственникам помещений в газифицированных многоквартирных домах, которые находятся в зоне обслуживания этих специализированных газораспределительных организаций публичную оферту о заключении договора на ТО ВКГО», – рассказали РИА «Новый День» в Государственной жилищной инспекции Челябинской области.

С 1 по 8 мая такие письма получили около 300 тысяч собственников, обслуживаемых АО «Газпром газораспределение Челябинск». К середине мая оферты направили еще 200 тысячам южноуральцев, оказавшихся в зоне ответственности ООО «Газэнергосервис».

В течение 30 дней после этого собственникам необходимо заключить договор технического обслуживания либо оплатить одну двенадцатую часть от стоимости услуги, которая будет указана в квитанции ООО «Уралэнергосбыт» за май 2024 года.

Дата оплаты услуги после получения квитанции будет считаться датой заключения договора. Но, как отметили в ГЖИ, после проведения оплаты южноуральцам все-таки необходимо обратиться для заключения договора в ООО «Газэнергосервис» или АО «Газпром газораспределение Челябинск». При этом в обеих организациях готовы направлять своих представителей к абонентам на дом для подписания документов.

Впрочем, квитанции с новым платежом, как оказалось, могут получить не все южноуральцы. Так, как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе ООО «Уралэнергосбыт», тех, кто заключил договор ранее и оплатил всю сумму за год, исключили из перечня. «Им строка за обслуживание газового оборудования не будет приходить до окончания действия платежа», – заявили представители компании. Впрочем, в ГЖИ не исключают, что возможны и случаи «двойного начисления». «Но специализированные организации решать вопросы будут оперативно», – заверили в инспекции.

Кроме того, пока ЕРЦ «Уралэнергосбыт» достиг соглашения о взаимодействии при выставлении счетов с тремя газораспределительными компаниями (название третьей организации пока не раскрывается, так как договор с ней находится в стадии заключения). Вместе с тем, в Челябинской области услуги ТО ВКГО могут оказывать 14 организаций. И направляли ли они аналогичные оферты собственникам, в Госжилинспекции ответить не смогли – ведомство такими данными не располагает.

Так что, вероятно, южноуральцам, которые не получат в июне квитанций с новой строчкой (и не оплачивали услугу при заключении нового договора), придется самим заняться оформлением отношений с газораспределительной компанией. Ведь, согласно изменениям в законодательстве, за отказ от заключения договора предусмотрен штраф: гражданам – от 5 до 10 тысяч рублей, должностным лицам – от 25 до 100 тысяч рублей, юридическим лицам – от 200 до 500 тысяч рублей.

Стоит отметить, что заключить новый договор на техническое обслуживание газового оборудования необходимо не только собственникам помещений в многоквартирных домах, но и владельцам частных домовладельцев. «Но в случае собственников частных домов, действующие договоры на техническое обслуживание индивидуальных жилых домов актуальны до их прекращения или расторжения», – отметили в ГЖИ. Однако их пролонгация не предусмотрена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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