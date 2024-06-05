5 июня ожидаются следующие события – Челябинск

05.06.2024, среда
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10:00 Челябинск – Неделя приемов граждан по вопросам материнства и детства (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)
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10:00 Челябинск – Экологический квиз для молодежи ко Всемирному дню окружающей среды (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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10:00 Челябинск – Встреча в летнем клубе настольных игр «Твой ход» (библиотека №29, пос. Шершни, ул. Центральная, 3а)
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10:30 Челябинск – Игровая программа «Береги планету нашу» (ДК «Бригантина», ул. Капитанская, 10а)
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11:00 Челябинск – Литературный библио-квест «В тридевятом царстве, в Пушкинском государстве» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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11:00 Челябинск – Утро в библиотеке «Пушкинский день» для горожан старшего поколения (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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14:00 – 17:00 Челябинск – Творческая мастерская «Аквариум»: аппликация-открытка (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)
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14:00 Челябинск – Познавательно-игровая программа «По страницам сказок» к 190-летию со времени написания сказки А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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15:00 Челябинск – Интерактивный лекторий «Лешие, русалки и кот Баюн – во что верили наши предки» (Центр историко-культурного наследия, ул. Коммуны, 69, вход со стороны аллеи Славы) (по записи)
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15:00 Челябинск – Встреча детского летнего клуба «РостОк» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)
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15:30 Челябинск – Фестиваль «Экофест в Публичке» (площадка перед ЧОУНБ, пр. Ленина, 60)
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16:00 Челябинск – Вечер танцев для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, площадка у главной сцены)
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16:00 Челябинск – Уличная акция «Экоэрудит» от библиотеки №24 (сквер «Сигнал»)
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16:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Встреча в шахматном клубе «Диван» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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