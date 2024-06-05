На Южном Урале завершается посевная

Посевная кампания в Челябинской области подходит к концу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Челябинской области, к 5 июня яровыми культурами засеяно 1 миллион 493 тысячи гектаров, это 87 % ярового сева. Практически закончен посев масличных культур – засеяно 220 тысяч гектаров, 97 % запланированной площади.

Завершили посевную кампанию аграрии Верхнеуральского, Кизильского и Аргаяшского районов. Близки к завершению Агаповский, Кунашакский, Увельский, Карталинский, Уйский районы – там засеяно больше 90% запланированной пашни. В целом по Челябинской области осталось засеять 230 тысяч гектаров.

«Аграрии смогли преодолеть последствия дождей, которые прошли в регионе около месяца назад. Высокая ежедневная выработка, когда за сутки засевают от 70 до 100 тысяч гектаров в целом по области, достигнута за счет эффективной подготовки к посевной кампании – вовремя было произведено обслуживание техники, закуплены топливо, семена и удобрения», – отмечают в ведомстве.

К началу весенних полевых работ, в том числе ярового сева, аграрные хозяйства Челябинской области получили около миллиарда рублей из государственного бюджета. Это субсидии на производство и реализацию зерновых культур, средства на стимулирование производства картофеля и овощей, несвязанную поддержку. Кроме этого, выплачены субсидии на поддержку животноводства.

Субсидии позволили аграриям восполнить часть расходов на приобретение удобрений, препаратов для защиты растений от сорняков и вредителей, запасных частей для сельхозмашин.

Кроме того, выделенные в конце прошлого года 350 миллионов рублей из областного бюджета позволили закупить необходимый объем семян сельскохозяйственных культур, недостаток которых ощущался после гибели части зерновых посевов осенью прошлого года. Напомним, тогда в конце лета переувлажнение почвы из-за обильных осадков вызвало на некоторых полях прорастание зерен прямо в колосе.

Общая сумма господдержки аграриев региона в 2024 году должна составить 2,9 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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