Продажи уральских металлургов через маркетплейс выросли в 2,7 раза

ММК наращивает продажи через маркетплейс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», продажи компании через маркетплейс MMK Market в 2023 году составили 80 тысяч тонн металлопродукции, что в 2,7 раза превышает аналогичный показатель предыдущего года. Об этом рассказал заместитель директора ООО «Торговый дом ММК» по финансам, экономике и корпоративным вопросам Дмитрий Гампер, выступая на 3-й Общероссийской конференции «Электронная коммерция на рынке металлов», состоявшейся в Москве.

Всего за год, по его словам, через корпоративный маркетплейс реализовано продукции на 6 миллиардов рублей (с НДС). Число заказов превысило 6 тысяч (+28% год к году). В среднем ежедневно отгружается 24 заказа, ежедневно регистрируется в среднем 7 новых клиентов, а общее число посещений составляет порядка тысячи человек в сутки.

Сегодня маркетплейс Магнитки позволяет напрямую, без посредников, купить по оптовым ценам в удобном формате продукцию компаний Группы ПАО «ММК» – от коробки гвоздей до больших партий товара как из наличия на складе, так и под заказ, а в числе клиентов площадки как юридические, так и физические лица.

Как сообщил Дмитрий Гампер, постоянно расширяется функционал маркетплейса, повышается качество сервиса и скорость выполнения клиентских заказов. В частности, организована автоматическая услуга доставки, автоматизация процесса дает клиентам возможность оперативно сравнивать стоимость доставки силами продавца с самовывозом. Обеспечена оперативность получения заказа – клиент информируется о статусе заказа, получает интернет-заказ с подтверждением по SMS-сообщению.

Для физических лиц на маркетплейсе ММК возможна онлайн-оплата банковской картой, через Систему быстрых платежей (СБП). Увеличено число точек, где возможна оплата по карте через терминал. Также в случае переплаты или отказа от покупки для физлиц автоматизирована заявка на возврат средств.

Для юридических лиц на маркетплейсе ММК также обеспечены оперативность и удобство платежей. В онлайн-режиме клиент может платить бизнес-картой, получить спецификацию и счет на оплату, информацию о лимите кредитования для получения отсрочки платежа (для действующих клиентов), кредитование или банковские гарантии от финансовых партнеров маркетплейса MMK Market.

Клиенты электронной торговой площадки ММК для своего удобства могут использовать специально разработанное мобильное приложение, обладающее полным функционалом:

удобный каталог продукции с интуитивным поиском и фильтрацией;

персонализированный личный кабинет с историей заказов и гибким выбором способов оплаты;

простое оформление заказов в несколько кликов;

интеграция с внутренними системами группы компаний ПАО «ММК» для бесшовного взаимодействия.

3-я Общероссийская конференция «Электронная коммерция на рынке металлов» состоялась в Москве 3 июня сего года, собрав более ста руководителей и специалистов металлоторговых и металлургических компаний, сервисных металлоцентров, компаний-потребителей металлургической продукции, сотрудников коммерческих служб, отделов снабжения и сбыта, департаментов маркетинга, руководителей IT-департаментов компаний, топ-менеджеров и специалистов интернет-проектов (электронных магазинов, торговых площадок B2B, маркетплейсов и агрегаторов).

Челябинск, Виктор Елисеев

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