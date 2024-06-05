Ущерб более 70 миллионов рублей: в Магнитогорске переплатили за проект дорожной развязки

В Магнитогорске возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального казенного учреждения, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, расследование связано с проектированием в 2020 году работ по многоуровневой дорожной развязке. По версии следствия, разработка проекта обошлась дешевле заявленной в контракте стоимости, а ее результат не соответствовал техническому заданию. Несмотря на это, директор МКУ утвердил заключение и распорядился принять и оплатить работы.

Действия бывшего директора причинили ущерб бюджету Магнитогорска на сумму более 70 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время с фигурантом уголовного дела проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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