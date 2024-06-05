Магнитка представит свою продукцию в Москве, Новокузнецке и Баку

Уральские металлурги представят высокопрочные стали и продукцию для нефтяников.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», линейку высокопрочных конструкционных и износостойких сталей, выпускаемых компанией под маркой MAGSTRONG, компания представляет на двух крупных выставках, открывшихся 4 июня: XXXII Международной специализированной выставке технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг 2024» в Новокузнецке и 9-й Международной специализированной выставке «Металлоконструкции'2024» в Москве.

Эта импортозамещающая продукция имеет широкий спектр применения и по ряду параметров превосходит импортные аналоги. Металлопрокат из стали MAGSTRONG предназначен для дорожно-строительной, карьерной, шахтопроходческой, дробильной, сельскохозяйственной техники, элементов конструкции дымососов, шламопроводов, футеровок дробеструйных камер, оборудования тиров и т.д.

Стали MAGSTRONG имеют низкое содержание углерода и уникальную формулу легирования. Такое сочетание позволяет изготавливать из них навесное оборудование и части для него, обладающие высокой стойкостью к износу и способные работать при температурах до 500 градусов Цельсия.

Стали MAGSTRONG не склонны к растрескиванию при сварке. Они допускают нагрев зоны сварки обычным газовым резаком. Это очень ценное качество существенно упрощает применение этих сталей в целях ремонта в холодное время года в полевых условиях. Другое важное свойство этих сталей – их высокая сопротивляемость ударным нагрузкам при эксплуатации в условиях низких температур. Комплекс полезных свойств сталей MAGSTRONG позволяет использовать их для изготовления навесного и другого оборудования, включая его самые износостойкие элементы.

Линейка сталей MAGSTRONG в настоящее время включает в себя уже более двадцати марок для любых задач, стоящих перед отечественными машиностроителями. В 2022-2023 годах на ММК активно шло освоение нового сортамента высокопрочных марок стали, который ранее был представлен на рынке исключительно иностранными производителями. Это горячекатаный прокат с пределом текучести 550-1500 Мпа в толщинах менее 8 мм. Под данные задачи ПАО «ММК» уже реализовало и продолжает реализовывать целый ряд инвестиционных проектов.

В числе новых видов металлопроката MAGSTRONG, предлагаемого потребителям:

износостойкий прокат MAGSTRONG Н450 толщиной от 4,0 мм до 7,99 мм – применим во всех конструкциях, механизмах и агрегатах, где высочайшие требования к износостойкости материала и облегчению веса;

износостойкий прокат MAGSTRONG AGRO22, AGRO33 и AGRO37 в горячекатаном состоянии теперь производится в толщине от 2,5 до 20 мм и может поставляться как в виде листа, так и в виде ленты, а холоднокатаный прокат теперь производится в рулонах и штрипсах толщиной 1,5-3 мм. Уникальные характеристики этих марок позволяют придавать сложные формы изделиям и в результате итоговой закалки уже готового изделия достигать свойств по пределу текучести в диапазоне 1000-1500 Мпа. Как следствие, изделия приобретают характеристики предельно высокой сопротивляемости механическому износу и ударным нагрузкам. Данные марки широко востребованы в сегментах производства сельскохозяйственной техники, садового инвентаря;

конструкционная марка MAGSTRONG S700MC теперь производится в горячекатаных листах в толщинах от 3 до 15 мм. Данная марка позволяет увеличить прочностные характеристики готовых изделий, существенно уменьшив при этом их вес. Имеет широчайшее применение в производстве карьерной, дорожной, прицепной, навесной, муниципальной и сельскохозяйственной техники, добыче и переработке полезных ископаемых, в вагоностроении, судостроении и пр.

Помимо марочного, идет расширение сортамента и в части геометрических размеров.

«Уголь России и Майнинг» – главное ежегодное отраслевое событие, посвященное технологиям горных разработок и объединяющее все отрасли горнорудной промышленности. Проходит с 4 по 7 июня 2024 в новокузнецком выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка». Угледобывающий сегмент Магнитки – ООО «ММК-УГОЛЬ» познакомит посетителей выставки с угольным моноконцентратом марки Ж, применяемым в металлургической промышленности и обладающим уникальными качественными характеристиками.

9-я Международная специализированная выставка «Металлоконструкции'2023» проходит в Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 4 по 6 июня. На стенде ММК специалисты ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» представят свою сварочною проволоку из легированных марок стали под брендом MagWire, предназначенную для сварки низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности.

В эти же дня Магнитогорский металлургический комбинат представляет свою продукцию на 29-й Международной выставке «Нефть и Газ Каспия» 2024 (Caspian Oil & Gas 2023), проходящей в столице Азербайджаа Баку.

ММК – постоянный участник этого крупнейшего мероприятия в энергетическом секторе Прикаспия, ежегодно собирающего на своей площадке руководителей и специалистов ведущих компаний из многих стран мира для обсуждения ключевых нефтегазовых проектов Каспийского региона.

На стенде Магнитки посетители смогут познакомиться с продукцией ММК для нефтегазовой отрасли, востребованной при реализации трубопроводных проектов, а также с широким сортаментом металлопродукции строительного назначения и металлопрокатом из высокопрочных марок стали для машиностроительного сектора.

«ММК обладает давними и высокими компетенциями в области производства металлопроката для трубной отрасли, являясь ведущим поставщиком этой продукции на российском рынке. В свою очередь, Азербайджан является быстрорастущей и динамично развивающейся экономикой, важную роль в структуре которой занимают нефтегазовая и нефтеперерабатывающая промышленность, химическая и горнорудная отрасли, машиностроение и цветная металлургия. По темпам экономического роста Азербайджан занимает одно из ведущих мест среди стран СНГ. В 2023 году поставки ПАО «ММК» в эту страну составили 161 тыс. тонн металлопродукции, увеличившись на 10% по сравнению с показателями предыдущего года», – отмечают представители ММК.

29-я Международная выставка «Нефть и Газ Каспия» проходит с 4 по 6 июня в рамках Бакинской Энергетической Недели, участниками которой стали более 300 компаний из 37 стран мира. Высокий статус выставки подтверждается ежегодным участием в церемонии открытия президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Челябинск, Виктор Елисеев

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