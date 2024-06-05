В городском транспорте Копейска заработала билетная система СберТройка

Платежи за проезд в общественном транспорте Копейска перевели в систему СберТройка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, город стал первым муниципалитетом в Челябинской области, где запущена билетная система СберТройка.

«В 80 автобусах на 21 маршруте городского транспорта можно оплачивать проезд как банковской картой, так и наличными. Благодаря новой билетной системе в будущем пассажиры смогут записывать льготные поездки на пластиковые карты и удаленно пополнять их», – рассказали представители городской администрации.

Впрочем, особых изменений пассажиры копейских автобусов пока не заметят. Стоимость проезда остается прежней – 29 рублей при оплате банковской картой, 35 рублей при оплате наличными. Только теперь эти платежи будут проходит через систему СберТройка.

Все остальное – пока в планах. Например, планируется запустить сервис СберТройка СОЦ, заменив действующие до сих пор бумажные социальные проездные новыми пластиковыми льготными картами.

«Копейский городской округ одним из первых городов Челябинской области присоединился к регламенту работы единого оператора автоматизированной оплаты проезда в рамках транспортной реформы Челябинской области. Впервые уже в этом году в муниципальном образовании начнут действовать электронные проездные билеты, в том числе для льготных категорий граждан, появится единая база льготников и возможность осуществлять пересадки с разных маршрутов следования по транспортным картам на всем городском транспорте без исключений», – рассказал заместитель главы Копейска по жилищно-коммунальным вопросам Игорь Фролов.

Изменения в Копейске в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области назвали первым этапом внедрения новой автоматизированной системы оплаты проезда, которая позволит организовать единое транспортное и тарифное пространство на территории агломерации, в том числе систему пересадок. В будущем планируется запустить мобильное приложение пассажира, где можно будет отслеживать баланс транспортной карты, контролировать списания, пополнять баланс онлайн.

Однако пока выпускать транспортную карту СберТройки в Копейске не будут. Возможно, она появится вместе с «социальным» пластиком. Соцкарты должны появиться в этом году. Большей конкретики по срокам на сегодня нет.

Нет на данный момент в городе и единого пересадочного билета, который действует, к примеру, в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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