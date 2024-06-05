Прокурор Челябинской области уходит в отставку

Руководитель прокуратуры Челябинской области покидает должность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокурор Челябинской области Карен Габриелян ушел в отпуск с последующим увольнением.

В самом надзорном ведомстве подтверждают пока только уход руководителя в отпуск, который начался сегодня, 5 июня. Однако отставку областного прокурора подтверждают сразу несколько источников.

Напомним, надзорное ведомство региона г-н Габриелян возглавил три года назад.

Карен Габриелян родился в 1963 году в Нагорно-Карабахской автономной области. В 1986 году окончил юридический факультет Военного института Министерства обороны СССР. Тогда же начал работу в органах прокуратуры.

Был следователем, старшим следователем военной прокуратуры и помощником военного прокурора Ашхабадского гарнизона Туркменской ССР, заместителем военного прокурора и военным прокурором Кизыл-Арватского гарнизона Туркменской ССР, военным прокурором отдела общего надзора военной прокуратуры Балтийского флота, заместителем военного прокурора Калининградской группы пограничных войск, военным прокурором Северо-Восточного пограничного округа, военным прокурором Калининградской группы пограничных войск, военным прокурором Краснознаменного Калининградского регионального управления ФПС России, военным прокурором Калининградского регионального пограничного управления ФСБ России, начальником отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Республики Северная Осетия – Алания, старшим помощником прокурора республики по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами республики, органами местного самоуправления, заместителем прокурора Республики Северная Осетия – Алания, первым заместителем прокурора Республики Карелия. В 2011 году возглавил прокуратуру республики Карелия. В мае 2021 года перешел на должность прокурора Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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