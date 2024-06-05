Челябинскую гимназию обязали заплатить 300 тысяч рублей за наледь у крыльца

С челябинской гимназии взыскали компенсацию морального вреда в пользу школьника, получившего травму на ее территории.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство Металлургического района Челябинска обратилось по итогам проверки по обращению родителей несовершеннолетнего челябинца.

Минувшей зимой 12-летний школьник упал, поскользнувшись на наледи у крыльца образовательного учреждения. В результате падения у мальчика диагностирован закрытый перелом бедренной кости со смещением.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что причиной инцидента стало ненадлежащее содержание территории образовательного учреждения. Прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда, причиненного юному челябинцу.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены, с гимназии в пользу школьника взыскана компенсация в размере 300 тысяч рублей.

За исполнением судебного решения установлен контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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