Суд взыскал с «Чебаркульской птицы» почти полмиллиона рублей за перелом плеча сотрудника

Суд взыскал компенсацию вреда работнику чебаркульского предприятия, пострадавшему в результате несчастного случая на производстве.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд надзорное ведомство обратилось по итогам проверки, проведенной по поручению заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева.
Установлено, что в январе 2024 года с трактористом «Чебаркульской птицы» произошел несчастный случай. Мужчина получил открытый перелом плечевой кости со смещением, что отнесено к причинению тяжкого вреда здоровью. Произошло ЧП во время рабочей смены сотрудника.
По факту несчастного случая в настоящее время расследуется уголовное дело по подозрению в нарушении требований охраны труда.
После ЧП чебаркулец перенес две операции, до настоящего времени он нетрудоспособен и находится на амбулаторном лечении.
В защиту прав работника прокурор обратился в суд с иском о взыскании причиненного морального вреда.
Решением городского суда с организации в пользу работника взыскано 450 тысяч рублей.
Исполнение судебного решения поставлено прокуратурой на контроль.
Челябинск, Виктор Елисеев
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