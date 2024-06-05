Голосование по выборам губернатора Челябинской области займет два дня

Избирком Челябинской области определился с датами голосования по выборам руководителя региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, вчера, 4 июня, избирком утвердил проведение голосования на выборах губернатора в течение двух дней подряд – 7 и 8 сентября текущего года.

Также вчера начался этап выдвижения кандидатов на должность главы региона. Он продлится до 18 часов 24 июня.

Отметим, что пока очереди в губернаторское кресло не наблюдается. 23 мая о своем намерении выдвинуть кандидатуру на второй срок заявил действующий глава Южного Урала Алексей Текслер. Чиновник заявил, что это его желание поддержал президент России Владимир Путин, причем еще в феврале этого года. Почему несколько месяцев об этом не говорили, г-н Текслер не объяснил.

В тот же день, 23 мая, региональный политсовет «Единой России» утвердил Алексея Текслера кандидатом на выборах губернатора. Однако публично первое лицо государство пока в поддержку действующего главы региона не высказывалось. Сам чиновник тоже пока не торопится идти с документами в избирком.

Так или иначе, это пока единственный кандидат на пост губернатора Челябинской области.

При этом лидер регионального отделения «Справедливой России» Валерий Гартунг заявил, что партия в предстоящей кампании намерена поддержать действующего губернатора. Другие политические силы о своих амбициях не заявляли.

Челябинск, Виктор Елисеев

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