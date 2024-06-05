В Челябинской области объявили первых стобалльников ЕГЭ-2024

Стали известны первые результаты основного периода ЕГЭ на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, в Челябинской области стали известны результаты участников ЕГЭ по литературе, географии, химии.

Экзамены проходили в первый день основного периода ЕГЭ – 23 мая, в них приняли участие свыше 2,6 тысяч человек. Официальная дата объявления и ознакомления с результатами – 6 июня.

Высший балл получили 66 южноуральцев: 33 выпускника набрали 100 баллов по химии, стобалльниками по литературе также стали 33 выпускника.

Высший балл получили одиннадцатиклассники из Челябинска, Златоуста, Снежинска, Магнитогорска, Трехгорного, Копейска, Миасса, Озерска, Кыштыма, Верхнего Уфалея, Саткинского, Кизильского, Варненского и Еманжелинского районов, а также Коркинского муниципального округа.

Со своими результатами участники экзаменов могут ознакомиться в образовательных организациях или воспользовавшись сервисом ознакомления с результатами на сайте Рособрнадзора.

Также результаты ЕГЭ доступны авторизованным пользователям портала Госуслуги. «Чтобы узнать количество набранных баллов при помощи портала Госуслуг, потребуется подтвержденная учетная запись. Запросите данные в разделе «Документы» – «Образование» личного кабинета. Вводить дополнительные сведения не нужно», – уточнили представители министерства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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