Руководителя крупной дорожной компании в Челябинске вернули в СИЗО

Алексей Текслер назвал время, за которое, по его мнению, можно вынести производства ЧЭМК за границу Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд изменил меру пресечения в отношении челябинского предпринимателя Нвера Колозяна – с 5 июня коммерсант возвращается в СИЗО. Под стражей он проведет до 12 июля.

Напомним, предпринимателя Нвера Колозяна, директора компании «Уралдорпроект» – одного из ведущих игроков рынка ремонта и содержания дорог Челябинской области, задержали в декабре 2023 года. Вслед за этим задержали его сына Гарника (владелец компании).

По версии следствия, в период с мая по декабрь прошлого года они передали главному специалисту отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» 600 тонн асфальта стоимостью свыше 2,9 миллиона рублей. Массивный подарок он получил за то, что держал дорожную компанию в курсе предстоящих проверок, проводимых специалистами испытательной лаборатории, что позволяло скрывать нарушения условий государственных контрактов, а также способствовал приемке работ ненадлежащего качества и несоответствующих нормативно-техническим требованиям.

Также в рамках расследования силовики задержали сотрудников ОГКУ «Челябинскавтодор» и ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований».

В марте текущего года оперативники задержали еще одного сотрудника «Челябинскавтодора», начальника одного из отделов, а в апреле – предпринимателя, выступавшего посредником между представителями бизнеса и власти. Наконец, в мае текущего года был задержан и.о. председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска Дмитрий Шиляев.

К тому времени Нвер Колозян был переведен под домашний арест. Однако теперь ему придется вернуться в СИЗО.

«Уралдорпроект» входит в число крупнейших подрядчиков областных властей: в его копилке 124 государственных контрактов на выполнение дорожных работ на общую сумму 5,9 миллиарда рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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