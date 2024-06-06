6 июня ожидаются следующие события – Челябинск

11:00 – 21:00 Челябинск – День Пушкина: культурная акция «Пушкинский кроссворд. Жизнь и слава», ежегодная акция «Читаем Пушкина на разных языках», исторический салон-бал в стиле XIX века» и др. (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)