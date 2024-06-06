6 июня ожидаются следующие события – Челябинск

06.06.2024, четверг
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10:00 Челябинск – Встреча чудотворного списка Казанской иконы Божьей Матери (в кафедральный собор Рождества Христова, пр. Героя России Евгения Родионова, 1)
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10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
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10:00 – 17:00 Челябинск – Литературная эстафета «Давайте Пушкина читать» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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10:00 – 17:00 Челябинск – Акция «Я Пушкина читаю вновь и вновь» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22)
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10:30 Челябинск – Квест-игра «Там на неведомых дорожках…» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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11:00 – 21:00 Челябинск – День Пушкина: культурная акция «Пушкинский кроссворд. Жизнь и слава», ежегодная акция «Читаем Пушкина на разных языках», исторический салон-бал в стиле XIX века» и др. (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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11:00 Челябинск – Литературно-поэтический пушкинский праздник «Прекрасно пушкинское слово» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)
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11:00 Челябинск – Игровое занятие «Путешествие по сказкам» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)
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12:00 Челябинск – Автовыставка «Драйв» (парковка у корпуса ЮУрГУ «Сигма», пр. Ленина, 78в)
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13:00 Челябинск – Библио-квест «Загадки ученого кота» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
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14:00 Челябинск – Открытие педиатрического отделения №1 Детской городской клинической больницы №7 после ремонта (ул. Рылеева, 10)
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14:00 Челябинск – Киноклуб «Кентавр»: фильм режиссера Юрия Хмельницкого «Лед 3» (киноклуб имени Леонида Оболенского, ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, высокое крыльцо)
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14:00 Челябинск – Литературно-игровая программа (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал художественной литературы)
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14:00 Челябинск – Уличный вояж «Приглашаем вас читать, фантазировать, играть» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)
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14:00 Челябинск – Пушкинский праздник «Сказочное лукоморье» (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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16:00 – 20:30 Челябинск – «Том Сойер Фест»: работы по интерьеру старинного дома купца Антона Беляевского (ул. Труда, 89)
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16:00 Челябинск – Познавательная программа «Загадки ученого кота» (библиотека №24, ул. Новороссийская, 18)
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18:00 Челябинск – Пешеходная прогулка «С именем Пушкина» (встреча на крыльце центрального входа театра драмы им. Н. Орлова) (по записи)
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18:00 Челябинск – Встреча клуба английского языка «Speak Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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18:00 Челябинск –Мастер-класс по сургучу «Тайная печать Пушкина» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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