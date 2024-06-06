Инвестиции уральских металлургов в снижение выбросов превысили 52 миллиарда рублей

ММК с 2017 года вложил в снижение выбросов в атмосферу более 52 млрд рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, в России известный как День эколога, компания подвела промежуточные итоги реализации проектов в сфере экологии.

Магнитогорский металлургический комбинат в течение многих лет реализует крупномасштабные экологические программы, направленные на снижение техногенной нагрузки на окружающую среду.

Еще в 2015 году на ММК была принята стратегическая инициатива «Чистый город», направленная, в первую очередь, на кардинальное улучшение качества атмосферного воздуха в Магнитогорске. Согласно программе, к 2026 году планируется в 10 раз снизить выбросы веществ 1 и 2 класса опасности и на 20% – выбросы загрязняющих веществ в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

Подтверждением успешной реализации выбранной стратегии стало недавнее получение ПАО «ММК» свидетельства и электронно-цифрового знака соответствия Региональному экологическому стандарту Челябинской области. В рамках достижения соответствия требованиям экостандарта проведены масштабные работы, основной целью которых является сокращение выбросов в атмосферный воздух.

В период с 2017 по 2023 годы в реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух комбинат инвестировал 52,5 млрд рублей. Выбросы загрязняющих веществ ММК в атмосферу за этот период сократились на 32,5 тыс. тонн, или 16%.

Наиболее наглядный показатель оценки экологической безопасности производства – удельные выбросы, которые в 2023 году снизились до минимального уровня и составили 13,2 кг на тонну стали, что на 17% меньше, чем в 2017 году.

Среди реализованных мероприятий экологической программы ММК за этот период можно выделить введение в эксплуатацию трех сероулавливающих установок аглофабрики №2, строительство газоочистных установок в сталеплавильном переделе, запуск десяти систем аспирации доменных печей. Была построена новая аглофабрика №5, что позволило вывести из работы аглофабрику №4 и существенно снизить нагрузку на окружающую среду.

Начиная с 2019 года комбинат активно строит системы пылеподавления от неорганизованных источников выбросов. За 2019-2023 годы введено в эксплуатацию 24 системы пылеподавления в горно-обогатительном и коксохимическом производствах, доменном и листопрокатных цехах. Экологический эффект – сокращение выбросов пыли на 630 тонн в год, при эффективности пылеподавления более 80%. Работа по строительству систем пылеподавления будет продолжаться до 2026 года на объектах первого передела.

Основной драйвер последующего снижения выбросов в атмосферу, в том чичле опасных загрязняющих веществ бенз(а)пирена и формальдегида – реализация проекта по строительству коксовой батареи №12, в рамках которого был построен целый ряд природоохранных объектов. Комплекс новой коксовой батареи будет оснащен 28 системами аспирации, установками десульфурации и денитрификации выбросов систем отопления, а также биохимической установкой очистки воды и замкнутой оборотной системой водоснабжения. С запуском комплекса в работу в 2024 году и последующим выводом из строя устаревших батарей выбросы сократятся более чем на 11 тысяч тонн в год.

Улучшение качества атмосферного воздуха уже сейчас можно оценить по абсолютно объективным данным, получаемым в ходе замеров, выполняемых в городе лабораториями Росгидромета и ММК.

В настоящее время мониторинг атмосферного воздуха Магнитогорска осуществляется на 11 стационарных постах наблюдения сети Росгидромет и ММК, а также тремя передвижными лабораториями комбината.

Только лабораторией ММК на границе санитарно-защитной зоны и территории предприятия ежесуточно в непрерывном режиме выполняется около 3000 замеров концентраций по 20 загрязняющим веществам, контроль ведется в 50 точках. Информация о качестве атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны доступна для всех жителей и размещается на сайте ММК в онлайн-режиме.

Основным элементом производственного контроля ММК за воздействием на окружающую среду в режиме реального времени является диспетчерский экологический комплекс. В конце 2023 года запущена в работу экологическая диспетчерская, которая консолидирует информацию автоматизированных систем контроля выбросов, расположенных на источниках, позволяет отслеживать параметры технологических процессов в режиме онлайн, распознавать аварийные и несанкционированные выбросы с помощью технологии «машинного зрения», анализировать рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с помощью математической модели.

Результаты государственного мониторинга, выполняемого Росгидрометом, показывают, что в период с 2017-го по 2023 год достигнуты впечатляющие результаты. Концентрации основных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Магнитогорска сократились в разы: марганца – в 3,9 раза, бенз(а)пирена – в 3,3 раза, оксида углерода – в 3 раза, взвешенных веществ – в 1,7 раза, формальдегида – в 1,3 раза.

Уже сегодня очевидно, что реализация ММК мероприятий в рамках регионального экологического стандарта и федерального проекта «Чистый воздух», позволит Магнитогорску в 2026 году получить статус «Чистый город».

Челябинск, Виктор Елисеев

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