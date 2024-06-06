В Челябинске пьяный лихач насмерть сбил на переходе девушку-подростка

В Челябинске задержали водителя, совершившего смертельное ДТП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, трагедия произошла сегодня, 6 июня, около 4:25 в районе ТК «Орбита» – у дома №8 по Свердловскому тракту.

25-летний мужчина, управляя автомобилем «Форд Фокус», сбил 16-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, который находился в режиме желтого мигающего сигнала. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Отделом регионального следственного управления по Курчатовскому району Челябинска возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По данным пресс-службы областного следственного управления СКР, водитель в момент ДТП был пьян. В настоящее время он задержан, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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