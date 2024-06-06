За рулем иномарки, сбившей ребенка в Челябинске, был сотрудник Росгвардии

В Челябинске Росгвардия начала проверку в отношении своего сотрудника, сбившего насмерть девушку-подростка.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла сегодня, 6 июня, около 4:25 на Свердловском тракте.

25-летний мужчина, управляя автомобилем «Форд Фокус», сбил 16-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, который находился в режиме желтого мигающего сигнала. От полученных травм девочка скончалась на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водитель, находившийся в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения, задержан.

Стало известно, что челябинец – сотрудник Росгвардии. По информации пресс-службы силового ведомства, в отношении него начата проверка. В настоящее время мужчина отстранен от выполнения служебных обязанностей и будет уволен за проступок, порочащий честь и достоинство, подчеркнули в Росгвардии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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