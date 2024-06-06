В уральском поселке рабочий-ремонтник погиб во время пожара в жилом доме

Следователи регионального СКР выясняют обстоятельства возгорания в частном доме в городе Верхнеуральске.

Как сообщили РИА «Новый День», пожар начался вчера, 5 июня, днем в помещении подвала частного жилого дома, расположенного в поселке Карагайский Верхнеуральского района.

Во время проведения ремонтных работ произошло возгорание, в результате которого погиб один рабочий, второй госпитализирован в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время на месте происшествия работают следователь и следователь-криминалист СУ СК России по Челябинской области.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины, приведшие к произошедшему, дана оценка соблюдения законодательства при осуществлении деятельности на объекте и действиям либо бездействию лиц, ответственных за выполнение ремонтных работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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