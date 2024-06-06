В Челябинске студентам-египтянам, приторговывавшим «синтетикой», дали по 12 лет

Иностранные студенты одного из челябинских вузов надолго отправятся на «зону».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух 23-летних иностранцев. Они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Двух студентов крупного челябинского вуза, приехавших учиться из Египта, задержали в 2021 году у дома по улице Карпенко. При досмотре полицейские обнаружили у них 47 свертков с синтетическим наркотиком общей массой около 25 граммов. Кроме того, незадолго до задержания приезжие успели разложить в тайники на территории города 107 свертков с наркотическим средством для дальнейшего сбыта бесконтактным способом. Эти свертки с веществом общей массой свыше 50 граммов также изъяли.

Суд приговорил каждого из египтян к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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