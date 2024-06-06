Ограничение движения в Ленинском районе Челябинска продлили на три недели

Блокировки движения автотранспорта на улице Суркова в Челябинске продлили до начала июля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, реконструкция теплотрассы по улице Суркова продлится до 5 июля.

В связи с этим продлевается и срок ограничения движения автотранспорта. Поэтапное закрытие движения будет осуществляться на участке от дома №16 до дома №19. Ранее ограничения вводились до 15 июня.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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