Ограничение движения в Ленинском районе Челябинска продлили на три недели

Блокировки движения автотранспорта на улице Суркова в Челябинске продлили до начала июля.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, реконструкция теплотрассы по улице Суркова продлится до 5 июля.
В связи с этим продлевается и срок ограничения движения автотранспорта. Поэтапное закрытие движения будет осуществляться на участке от дома №16 до дома №19. Ранее ограничения вводились до 15 июня.
Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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