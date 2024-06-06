Гордума утвердила новую схему избирательных округов Челябинска

Депутаты утвердили схему нарезки избирательных округов в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской городской Думы, сегодня, 6 июня, депутаты рассмотрели и утвердили проект схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов гордумы.

«В схеме обозначены их границы, определен перечень административно-территориальных единиц, указаны номер каждого избирательного округа и число избирателей в каждом из них. Общее количество округов – 25, и они сформированы без однозначной привязки к территории внутригородских районов», – отметили представители муниципального парламента.

Напомним, в сентябре в Челябинске состоятся выборы городской думы. Впервые с 2014 года ее будут избиратель напрямую, а число действующих депутатов сократится с 49 до 37.

25 мандатов распределят среди одномандатников, еще 12 – в соответствии с голосованием по партийным спискам.

Еще один вопрос, рассмотренный депутатами, касался изменения структуры городской администрации. Это связано с реформой местного самоуправления и соответствующими изменениями устава города. В соответствии с принятым решением в состав мэрии включены новые территориальные органы – администрации районов города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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