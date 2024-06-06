В Челябинске ФСБ и полиция вышли на банду фальшивомонетчиков

На Южном Урале задержали мужчину, участвоавшего в сбыте фальшивых банковских купюр из-за рубежа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, главное следственное управление регионального полицейского главка по материалам сотрудников регионального УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении организатора сбыта поддельных билетов иностранных купюр на территории Южного Урала.

Региональные контрразведчики при координации центрального аппарата ФСБ России накрыли канал перевозки и сбыта фальшивых банковских билетов, поставлявшихся из-за границы.

В настоящее время следователями ГСУ 45-летнему челябинцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ. В порядке статьи 91 УПК РФ он водворен в изолятор временного содержания.

Следователями направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

Установление всех участников преступной деятельности продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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