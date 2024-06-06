В центре Челябинска на три дня частично закрыли движение

Движение по улице Елькина в Челябинске ограничено.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на инженерных сетях.
«С 6 по 9 июня ограничено движение транспорта по улице Елькина в районе дома №63, проезд затруднен по крайней правой полосе по направлению к улице Тимирязева», – уточнили представители городских властей.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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