В центре Челябинска на три дня частично закрыли движение

Движение по улице Елькина в Челябинске ограничено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на инженерных сетях.

«С 6 по 9 июня ограничено движение транспорта по улице Елькина в районе дома №63, проезд затруднен по крайней правой полосе по направлению к улице Тимирязева», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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