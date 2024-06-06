Ученые приспособили водоросли для очищения воздуха и увеличения продуктивности растений

Челябинские ученые создали дерево из водорослей, поглощающее углекислый газ и увеличивающее продуктивность растений.

Как сообщили РИА «Новый День», в ЧелГУ, дерево из водорослей – это каркас с накрученным на него шлангом, в котором развивается хлорелла. Дело в том, что эти водоросли гораздо интенсивнее поглощают углекислый газ, нежели обычные растения, и, следовательно, более эффективно очищают окружающую среду.

Проект ориентирован на теплый тропический климат (Север Африки, Аравийский полуостров) для компенсации углекислого газа и формирования эстетики их пустынного ландшафта. Необходимо было создать эстетическую замену прудов для сокращения испарений воды, и тонкая герметичная конструкция за счет замкнутой площади выполняет данную задачу.

Однако конструкция применима и в умеренных широтах: трубки с развивающимися в них водорослями можно накручивать на стволы деревьев и использовать в качестве удобрения. Например, садоводам это позволит экономить пространство и не ставить большие баки с водой. «Сливая воду из трубки и, соответственно, пополняя ее, можно постоянно выращивать и развивать водоросль, удобрять с ее помощью растения и увеличивать их общую продуктивность», – говорят авторы идеи.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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