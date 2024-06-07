7 июня ожидаются следующие события – Челябинск

07.06.2024, пятница

09:00 Челябинск – Челябинцев приглашают пройти флюорографию (Сад Победы, центральная аллея) (необходим паспорт; результаты можно получить в городской поликлинике №8 по пр. Ленина, 3)

10:00 Челябинск – Неделя приемов граждан по вопросам материнства и детства (Штаб общественной поддержки Челябинской области, ул. Кирова, 167)

10:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации «Юридическое бюро» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:00 Челябинск – Литературно-поэтический пушкинский праздник «Прекрасно пушкинское слово» (библиотека №19, пос. Локомотивный, ул. Шарова, 64)

14:00 Челябинск – Лингвистическая игра «Словодром» ко Дню русского языка (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

14:00 Челябинск – Игровая зона «Играй, считай, размышляй» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

15:00 Челябинск – Встреча шахматного «Клуба Четырех коней» (библиотека №8, ул. Молодогвардейцев, 70а)

16:00 Челябинск – Вечер танцев для горожан старшего поколения (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79, площадка у главной сцены)

16:00 Челябинск – Социальная игра «Наши голоса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 Челябинск – Занятия по бегу для всех желающих (ул. Лесопарковая, 2а)

18:00 Челябинск – Авторский семинар Александра Полушкина «Зарубежная литература в кинематографе»: «Гамлет» у Шекспира: вариации (часть третья). Фильм Акиры Куросавы «Плохие спят спокойно» (киноклуб имени Леонида Оболенского, ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, высокое крыльцо)

18:00 Челябинск – Открытие летней площадки ежегодного городского проекта «Праздничный десант. Лето-2024»: путешествие по неведомым дорожкам в удивительный мир сказок А.С.Пушкина (Бульвар Мира)

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