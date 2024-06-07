Уральские металлурги задействуют блокчейн для привлечения инвестиций

Магнитогорский металлургический комбинат выпустит цифровые финансовые активы на платформе Сбера.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», соглашение об этом заключили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Документ о сотрудничестве в области ЦФА подписан на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

Стороны договорились вместе внедрять современные технологии управления финансовыми ресурсами и продуктами и повышать операционную эффективность, оптимизируя бизнес-процессы и технологии. Речь также идет о разработке индивидуальных финансовых решений, технологий и условий обслуживания с учетом специфики деятельности ММК.

«ММК одним из первых в отрасли выходит на рынок новых финансовых инструментов, позволяющих диверсифицировать долговой портфель, обеспечить его сбалансированность и устойчивость, – отметил генеральный директор ПАО ММК Павел Шиляев. – Мы считаем это направление перспективным для себя, так как выпуск ЦФА дает уникальную возможность расширения и качественного роста базы инвесторов, привлечения новых кредиторов из числа не только юридических, но и физических лиц. Мы рады подписать соглашение со Сбером в этой сфере и принять участие в развитии рынка цифровых финансовых активов России».

«Все больше российских компаний используют нашу платформу цифровых активов для выпуска ЦФА. И мы рады, что партнером Сбера в этой области стала Магнитка – одно из ведущих сталелитейных предприятий в мире, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. – Это соглашение укрепит наше сотрудничество и будет стимулировать развитие в России высокотехнологичных инструментов для привлечения инвестиций. Думаю, что для Магнитогорского металлургического комбината ЦФА станут эффективным инструментом фондирования и управления ликвидностью».

ЦФА – финансовый инструмент в цифровом формате. Выпуск, учет и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределенного реестра (технология блокчейн), который гарантирует неизменность данных.

ПАО «ММК» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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