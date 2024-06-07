Егеря, прострелившего 17-летней уралочке позвоночник, отправили на обязательные работы

В Сосновском районе вынесен приговор егерю за неосторожный выстрел на охоте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №2 Сосновского района вынес приговор по уголовному делу в отношении местного егеря. 63-летний мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Напомним, инцидент произошел 9 января текущего года. Вечером южноуралец охотился у поселка Высокий на территории Шершневского охотничьего угодья. Увидев косулю, мужчина четыре раза выстрелил из карабина «Сайга», не убедившись в безопасности своих действий.

Одна из пуль попала в находившийся на линии огня автомобиль ВАЗ-2107. Находившейся в машине 17-летней девушке пробило поясницу. Также врачи диагностировали у нее перелом отростков двух позвонков. Эксперты отнесли повреждения к тяжкому вреду здоровья.

С учетом смягчающих вину обстоятельств, добровольного возмещения ущерба, раскаяния в содеянном судья приговорил охотника к 200 часам обязательных работ.

Кроме того, суд взыскал с егеря 2 миллиона рублей в пользу девушки и 1 миллион – в пользу ее родителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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