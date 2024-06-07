Браконьер из уральского ЗАТО получил срок за драку с инспектором рыбоохраны

Житель Озерска получил судимость за избиение инспектора рыбоохраны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Озерский городской суд признал южноуральца виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года в Озерске. Мужчина вместе с отцом озере Большая Нанога занимались рыбной ловлей с лодки с использованием лесковых сетей, применение которых запрещено.

Браконьеров заметил старший государственный инспектор территориального отдела Росрыболовства. Он потребовал, чтобы рыбаки вытащили из лодки на берег сети и добытую с их помощью рыбу. Вместо этого озерчанин оттолкнул судно от берега и попытался скрыться. Но инспектор запрыгнул в лодку, где был встречен градом ударов по лицу и телу.

Суд приговорил браконьера к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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