В Копейске школьник расшибся, упав в открытый колодец

Ребенок получил травмы, упав в открытый люк колодца в пригороде Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел днем 6 июня во дворе дома №18 по улице Карла Маркса, недалеко от центра города.

9-тилетний школьник упал в незакрытый колодец. «Ребенок поранил колено, пришлось зашивать, ссадины по телу», – рассказали родители мальчика в паблике «Подслушано Копейск».

Выбраться ребенок смог самостоятельно. Копейчане намерены обратиться с жалобой в надзорные органы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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