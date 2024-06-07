В Копейске школьник расшибся, упав в открытый колодец

Ребенок получил травмы, упав в открытый люк колодца в пригороде Челябинска.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел днем 6 июня во дворе дома №18 по улице Карла Маркса, недалеко от центра города.
9-тилетний школьник упал в незакрытый колодец. «Ребенок поранил колено, пришлось зашивать, ссадины по телу», – рассказали родители мальчика в паблике «Подслушано Копейск».
Выбраться ребенок смог самостоятельно. Копейчане намерены обратиться с жалобой в надзорные органы.
Челябинск, Виктор Елисеев
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