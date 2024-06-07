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Пятница, 7 июня 2024, 17:19 мск

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В Калининском районе Челябинска на пять дней частично закрыли движение

Движение по улице Работниц в Челябинске ограничено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на инженерных сетях.

«С 7 по 12 июня ограничено движение транспорта по улице Работниц в районе дома №72 по крайней правой полосе по направлению к улице Кыштымской», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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