В Калининском районе Челябинска на пять дней частично закрыли движение

Движение по улице Работниц в Челябинске ограничено.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения связаны с проведением работ на инженерных сетях.
«С 7 по 12 июня ограничено движение транспорта по улице Работниц в районе дома №72 по крайней правой полосе по направлению к улице Кыштымской», – уточнили представители городских властей.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.
Челябинск, Виктор Елисеев
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