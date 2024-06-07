Еще один канадец в «Тракторе»

Состав «черно-белых» пополнил чемпион Швеции из Канады.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», клуб подписал контракт нападающим Диланом Сикьюра.

Контракт с 29-летним канадцем рассчитан до окончания сезона 2024/25.

Сикьюра родился в 1995 году в канадской Ороре (провинция Онтарио). Профессиональную карьеру начал там же, выступая в QJHL за «Орору Тайгерс». В 2014 году перебрался в студенческую лигу NCAA, где четыре сезона кряду играл за Северо-Восточный университет. В том же году был выбран в шестом раунде драфта НХЛ под общим 178-м номером клубом «Чикаго Блэкхоукс».

В главной лиге Северной Америки канадец сыграл 60 матчей за «Чикаго», «Вегас» и «Колорадо», набрав 17 (3+14) очков при показателе полезности «+5». Но наибольший опыт Сикьюра получил в АХЛ, где за 259 встреч отметился 218 (98+120) результативными баллами, проведя пять сезонов в «Рокфорде», «Хендерсоне», «Колорадо» и «Сан-Диего». Привлекался к игре за сборную Канады, завоевав в ее составе в 2017 году Кубок Шпенглера (Швейцария).

В прошедшем сезоне форвард перебрался в Швецию, подписав контракт с «Шеллефтео». За 62 матча в регулярном чемпионате и плей-офф Сикьюра набрал 35 (14+21) очков и помог команде стать чемпионом страны.

«Дилан Сикьюра станет третьим легионером в обойме нашей команды. Прошлый сезон был первым для форварда, проведенным в Европе, и сразу успешным. С «Шеллефтео» впервые за десять лет Сикьюра стал чемпионом Швеции. Сильными качествами нападающего являются скорость, бросок и умение действовать на площадке нешаблонно. Немаловажно и то, что он может сыграть как на краю, так и в центре. В свои 29 лет Дилан находится в самом расцвете карьеры и способен здорово пошуметь в КХЛ. «Трактору» был нужен игрок атаки именно такого типажа и мы рады, что ближайший сезон этот яркий канадский форвард проведет в Челябинске», – заявил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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