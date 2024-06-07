В Челябинске отменяют маршрут №22

Перевозчик отказался работать на автобусном маршруте №22 в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 10 июня завершается обслуживание автобусного маршрута по нерегулируемому тарифу №22 «Парковый – Училище». Соответствующее заявление получено от перевозчика ООО «Кумир-Автолайн 2».

Для сохранения устоявшихся транспортных связей по схожей трассировке запущен автобусный маршрут по регулируемому тарифу №22а «Улица Александра Шмакова – ЧКПЗ» (перевозчик ООО «Альфа»).

«На маршруте работают новые автобусы среднего класса с кондиционерами, действуют все льготы, к оплате принимаются банковские и транспортные карты», – заверили представители регулятора.

Расписание и трасса автобуса 22а размещены на сайте gortrans74.ru.

Получить дополнительную информацию о работе маршрута 22а и оперативно сообщить о нарушениях можно по телефонам перевозчика: +7 902 896-44-74, +7 908 089-46-23.

Челябинск, Виктор Елисеев

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