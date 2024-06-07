Теперь – в обратную сторону. По Братьев Кашириных в Челябинске вновь изменят схему организации движения

В Челябинске сохраняются ограничения движения по улице Братьев Кашириных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы с 23 часов 7 июня до 14 июня ограничивается движение по улице Братьев Кашириных в районе пересечения с улицей Краснознаменной.

«Закрывается проезжая часть по направлению от центра к северо-западу. Проезд транспорта будет осуществляться через встречную полосу согласно временной схеме», – уточнили представители городской администрации.

Напомним, с 31 мая на этом же участке было закрыто движение по проезжей части по направлению от северо-запада к центру.

Водителей просят быть предельно внимательными при проезде данного участка и строго следовать установленным знакам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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