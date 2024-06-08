8 – 10 июня ожидаются следующие события – Челябинск

08.06.2024, суббота
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08:45 Челябинск – Пробежки для всех желающих с фиксацией времени (ул. Молдавская, 10, ориентир – буквы «ЭКОПАРК»; ул. Лесопарковая, 2а, ориентир – «Городская муниципальная лыжная база»)
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11:30 Челябинск – Лаборатория креативных профессия 2.0: фотограф (1 занятие) (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ, ул. Цвиллинга, 61)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Большой городской праздник Сабантуй (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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12:00 Челябинск – Фестиваль ретро-техники «Машина времени» (Театральная площадь)
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13:00 Челябинск – Шоу мыльных пузырей (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136, 2 этаж, сцена на фуд-корте)
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13:30 Челябинск – Показ мод «Семья в тренде» с участием локальных брендов (Центр креативных индустрий SVOBODA2, ул. Свободы, 2, цех 5в, Лекторий) (по записи)
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14:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Литературный праздник «И славен буду я…» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, отдел краеведения и информационных ресурсов)
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16:00 Челябинск – Фильм Терренса Малика «Дни жатвы» (киноклуб имени Леонида Оболенского, ул. Сони Кривой, 38, вход с торца, высокое крыльцо)
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16:00 Челябинск – Районный праздник поэзии «Вечер любимых стихов», приуроченный ко Дню русского языка, от библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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17:00 Челябинск – Пушкинский бал (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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21:00 Челябинск – Горожане могут посмотреть фильм «Свадьба в Малиновке» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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