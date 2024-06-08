Дороги затопило, света нет: по югу Челябинской области пронесся торнадо

По югу Челябинской области пронесся торнадо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», редкое для Южного Урала явление зафиксировали в Агаповском районе. Разрушительный вихрь сопровождавшийся грозой и крупным градом, прошелся по восточной части района, повредив автомобили и оборвав линии электропередач.

«В результате стихии затопило ряд участков дорог, повалило линии электропередачи – без электричества остались поселки: Магнитный, Субутак, Алексеевский, Кировский, Южный, Черниговский, Требиат, Утренняя Заря, – сообщил глава района Артем Яхимович. – Восстановить электроснабжение быстро не получится. Очень прошу жителей набраться терпения и запастись водой».

Напомним, 10 лет назад, 11 июня 2014 года, несколько смерчей было зафиксировано в Уйском районе. А через 3 дня – 14 июня мощный торнадо прошелся по окрестностям Миасса и обрушился на Ильменскую турбазу, где в это время проходил одноименный фестиваль. За 7 минут штормовой ветер повалил несколько десятков деревьев, которые падали прямо на палатки. В результате погибли двое юных челябинцев, еще несколько человек получили черепно-мозговые травмы и переломы позвоночника. Кроме того, молния убила жительницу Златоуста.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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