Опасность гроз, ливней и смерчей на Южном Урале сохранится еще на сутки

Штормовое предупреждение в Челябинской области продлили еще на сутки.

Как сообщили РИА «Новый День», 9 июня в отдельных районах регионах сохранится вероятность гроз, сильных ливней, выпадения града. Прогнозируется шквалистое усиление ветра при грозах до 20-25 м/с. При этом в крайних восточных районах – высокая пожарная опасность.

Напомним, сегодня в Агаповском районе пронесся мощный смерч. Часть дорог затоплена, несколько населенных пунктов остались без света.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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