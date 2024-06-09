В Челябинске закрывают два популярных троллейбусных маршрута

В Челябинске закрывают движение троллейбусов по улице Свободы.

Как сообщили РИА «Новый День» в ООО «ЧелябГЭТ», в период с 0 часов 10 июня до 5 утра 12 июля будут проводится работы монтажу контактной сети на участке улицы Свободы от проспекта Ленина до кольца автовокзала «Центральный».

В связи с этим отменяется маршрут №5 (его восставили только 4 июня после ремонта контактной смети на улице Воровского), а троллейбус №17 будет ходить от улицы Молдавской до Парка Гагарина.

Напомним, с 1 июня полностью закрыто движение трамваев по улице Цвиллинга от проспекта Ленина до завода имени Колющенко.

То есть, теперь добраться до железнодорожного и Центрального автовокзала можно только на автобусе.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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