Мужчину, вооруженного мачете, задержали в одном из дворов Челябинска

Челябинец с мачете решил «навести порядок» во дворе дома на северо-западе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшие выходные на северо-западе Челябинска. Один из очевидцев снял происходящее на камеру телефона и опубликовал видео в социальных сетях.

На видео пожилой мужчина подходит к детской площадке и замахивается в сторону молодых людей, которые пытаются объяснить, что «просто играют».

Челябинец оказался преподавателем одного из колледжей города. Впрочем, как рассказали студенты, узнавшие его на видео, мужчину уже уволили.

Некоторых пользователей соцсетей подобная сцена явно ошеломила. «То с обрезами, то с ножами, то с дубинами», – недоумевают челябинцы. Однако нашлись среди комментаторов и те, кто отнесся к действиям челябинца. «Он явно алкашню с детской площадки гоняет, – отметила одна из горожанок. – У нас тоже площадку возле почты алкаши облюбовали. Устраивают там попойки на лавочках». Ей вторит другой челябинец: «Скорее всего, достали всех ночной пьянкой, криками и матом».

Впрочем, один из молодых людей, оказавшихся в злополучном дворе, уверяет, что они «просто сидели и никого не трогали»

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию об инциденте подтвердили. Как рассказали представители силового ведомства, 63-летний южноуралец был задержан и доставлен в отдел полиции «Курчатовский». На него составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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