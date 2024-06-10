«Эх, прокачу!» Южноуралец угнал у фермера трактор, чтобы покатать подругу

В Челябинской области задержали подсобного рабочего, угнавшего трактор с территории фермерского хозяйства.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, пропажу сельскохозяйственной машины утром обнаружил 48-летний фермер. Он и сообщил об угоне в дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Троицкий».
Сотрудники уголовного розыска выяснили, кто находился на территории хозяйства во время происшествия, опросили свидетелей и установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 47-летний подсобный рабочий фермерского хозяйства.
Мужчина рассказал, что выпивал минувшей ночью. Когда «горючее» закончилось, он решил съездить в соседнее село, расположенное в Октябрьском районе, за подругой и новой порцией спиртного. Для этого он и воспользовался стоявшим на территории фермы трактором. Покатавшись на нем вместе с подругой, он бросил технику прямо в поле.
Отделом дознания МО МВД России «Троицкий» возбуждено уголовное дело. Трактор возвращен владельцу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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