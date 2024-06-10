Полторы тысячи домов в Челябинске останутся без горячей воды

Второй этап опрессовок начнется на следующей неделе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 18 июня стартует второй этап централизованных гидравлических испытаний.

Под отключение горячего водоснабжения попадут 1264 жилых многоквартирных дома, 72 детских сада, 68 учебных и 28 лечебных учреждений во всех районах Челябинска, кроме Советского и Металлургического.

Работы должны быть завершены 2 июля.

Перечень домов, включая локальные котельные – здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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