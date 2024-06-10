Темпы жилищного строительства в Челябинске обвалились вдвое

В Челябинске резко сократился объем жилья, введенного в эксплуатацию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала текущего года в областном центре введено в эксплуатацию 140,7 тысячи квадратных метров жилья. Об этом сообщил вице-мэр по строительству Александр Перемыкин.

Это свидетельствует о резком сокращении темпов жилого строительства в городе. Так, по данным Челябинскстата, за январь-май прошлого года в Челябинске ввели в эксплуатацию 263,2 тысячи квадратных метров жилья.

При этом темпы строительства индивидуальных домов снизились незначительно: до 54,5 тысяч квадратных метров против 58,4 тысячи за аналогичный период прошлого года.

А вот объем ввода многоквартирных домов обвалился более чем вдвое – с 202,8 тысячи до 90,3 тысячи «квадратов». И если год назад в январе-мае в эксплуатацию ввели 29 жилых многоэтажек, то на начало июня текущего года – всего 19.

Отметим, что с прошлого года Челябинск остается лидером по росту цен на жилье в новостройках. Так, по данным «Яндекс Недвижимости», в мае 2024 года стоимость квадратного метра увеличилась по сравнению с маем 2023 года на 63,9%, до 126,5 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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