В Каслях перед судом предстанет мачеха, почти год измывавшаяся над трехлетней падчерицей

Мачеха из Каслей ответит в суде за издевательства над падчерицей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Каслей утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летней местной жительницы, обвиняемой в истязании маленькой падчерицы, а также причинении ей тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По версии следствия, с марта 2023-го по февраль 2024 года женщина систематически избивала трехлетнюю падчерицу. В силу возраста девочка, разумеется, не могла оказывать ей сопротивление.

В феврале 2024 года в ходе ссоры каслинка схватила девочку за волосы и с силой дернула вниз. Падая, ребенок выставил вперед руку. В результате девочка получила закрытый перелом плечевой кости, повлекший за собой тяжкий вред здоровью.

В настоящее время девочка находится в социальном учреждении.

Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу. Мачехе грозит до 7 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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