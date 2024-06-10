За неделю в Челябинской области выявили более 700 нарушений миграционного законодательства

Южноуральская полиция подвела итоги первого этапа операции «Нелегал».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, более 700 нарушений миграционного законодательства выявили полицейские Южного Урала в ходе 1 этапа профилактической операции «Нелегал».

В мероприятиях, стартовавший 3 июня, помимо полицейских участвовали сотрудники региональных УФСБ Челябинской области и следственного управления СКР при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

«Только за неделю пресечено 702 нарушения миграционного законодательства. Судами принято 103 решения об административном выдворении за пределы страны. В центре временного содержания 163 мигранта ожидают вступления в законную силу судебных решений о выдворении и оформления им свидетельств на возвращение в страну гражданской принадлежности. Задокументированы признаки 124 преступлений в сфере миграции, по которым уже возбуждено 77 уголовных дел, в том числе девять – за организацию незаконной миграции», – рассказали в силовом ведомстве.

Задержано три гражданина ближнего зарубежья, находившихся в федеральном розыске. 125 иностранцам закрыт въезд в Российскую Федерацию. Депортированы два уроженца среднеазиатских республик, пребывание в России которых признано нежелательным после отбытия наказания в исправительном учреждении за совершение тяжкого преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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