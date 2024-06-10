Движение в центре Челябинска ограничили до конца недели

Движение по улице 3-го Интернационала в Челябинске временно ограничено.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ на инженерных сетях с 10 до 15 июня ограничено движение транспорта по улице 3-го Интернационала напротив дома №128.

«Проезд затруднен по крайней правой полосе при движении от улицы Тимирязева к проспекту Ленина», – уточнили представители городских властей.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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