Жара окутывает Южный Урал

На Челябинскую область надвигаются жара и НМУ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, на смену дождям и штормовому ветру уже к середине недели в регион придет 30-градусная жара.

Относительно нежарко будет только завтра, 11 июня. В этот день ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +9, +14 градусов, днем воздух прогреется до 24-29 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 4-9, местами порывы до 12 метров в секунду.

Следующие два дня будет малооблачно и без осадков. Днем 12 июня столбик термометра поднимется к отметкам +26, +31 градус. Наступившей жаре будут сопутствовать неблагоприятные метеоусловия – ветер неустойчивого направления, 1-6 метров в секунду.

Не изменится ситуация и в четверг, 13 июня. Ветер останется таким же. А вот температура повысится еще: до 12-17 градусов ночью и 28-33 градусов днем.

В Челябинске завтра будет 12-14 градусов ночью и 24-26 днем. В среду днем ожидается +28, +30, в четверг – 30-32 градуса жары.

Челябинск, Виктор Елисеев

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