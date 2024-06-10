Школьница умерла в летнем лагере в Челябинске во время соревнований

13-летняя челябинка умерла на беговой дистанции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в минувшую пятницу, 7 июня. На стадионе лицея №95 во время соревнований.
Однако из воспитанниц летнего лагеря, бежавшая спринтерскую дистанцию, потеряла сознание и упала. Ученице седьмого класса пытались помочь школьный медик и учитель физкультуры, однако безуспешно.
Сотрудники скорой медицинской помощи также не смогли реанимировать ребенка.
В настоящее время следственные органы СКР начали проверку по факту гибели школьницы. Известно, что девочка занималась спортом.
Челябинск, Виктор Елисеев
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