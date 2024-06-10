Челябинцы массово жалуются на сверхсрочное ограничение горячего водоснабжения

В Челябинске массово продляют сроки первого этапа централизованных гидравлических испытаний тепловых сетей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 4 июня, в день планового окончания первого этапа опрессовки, городские власти предупредили о продлении его сроков в Металлургическом районе. На следующей неделе, 18 июня, начинается уже второй этап. Однако о сверхсрочном отсутствии горячей воды сообщают и жители десятков домов из других районов города.

Так, по данным 74.ru, в Ленинском районе, на Барбюса-3 горячей воды нет уже месяц: сначала была авария, затем началась опрессовка, теперь – снова авария. С 15 мая отсутствует горячее водоснабжение почти во всех домах на КБС. Третью неделю без горячей воды сидят жители микрорайона Порт (улицы Харлова, Тухачевского, Пограничная). Аналогичная ситуация на улице Руставели -30, Барбюса – 33 и Энергетиков – 65. На в домах №6 и №7 на улице Челябинского рабочего горячую воду видели последний раз 13 мая.

Горячее водоснабжение отсутствует в домах на улице Овчинникова, Телевизионной, Цвиллинга, Обской, Елькина Также в Советском районе греть воду самостоятельно уже почти месяц приходится жильцам домах №13 и №4 по улице Ковшовой (с 14 мая).

Жалуются на отключения и в Калининском районе. Среди называемых в социальных сетях адресов Молодогвардейцев – 60, Братьев Кашириных – 95 и 101а, Чайковского -183, Университетская набережная, на улица Стартовой, Герцена, Косарева, Болейко. Жителям одного из домов по улице Культуры отключили воду 28 мая, а опрессовка должна начаться только 18 июня.

Не лучше ситуация в Курчатовском районе: нет горячей воды в домах №86 и №88а по Куйбышева.

Напомним, согласно действующим нормативам срок опрессовки – 14 дней. Однако в случае нестандартной ситуации ее можно продлить. Каждый год коммунальщики не укладываются в нормативные сроки в десятках, а то и сотнях домов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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